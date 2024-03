Relatório de câmeras corporais da PM no RJ relata abuso policial

Imagens coletadas pelas câmeras corporais acopladas a farda de policiais militares no Rio flagram dezenas de casos de abusos e violações de direitos humanos por parte de agentes da corporação no Estado ao longo do último ano, segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Os casos flagrados serviram de base para uma denúncia enviada pela Defensoria ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a instituição, vídeos capturados nas câmeras usadas pelos policiais mostram agentes da PM omitindo socorro, agredindo suspeitos física e verbalmente e fazendo ameaças diversas, incluindo de morte em alguns casos. Alguns dos registros trazem imagens de violência psicológica e física contra abordados que não ofereceram resistência, segundo o relatório.

As imagens analisadas estão relacionadas a ocorrências registradas entre abril e dezembro do ano passado. Segundo a Defensoria, foram solicitadas imagens de 215 casos onde havia suspeita de violação dos direitos humanos e/ou abuso policial. Quase metade dos pedidos não teria tido resposta e boa parte dos recebidos estava com registros incompletos, alega a instituição.



A Polícia Militar disse não ter tido acesso ao relatório, que é analisado pelo STF e foi anexado ao processo do ADPF das Favelas, que estabelece regras para operações da Polícia no Rio.