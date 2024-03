Vasco volta a acionar Justiça por Maracanã e tem pedido negado

A briga do Vasco pela participação na gestão do Maracanã continua. O time está entre os concorrentes que levarão propostas técnicas sobre o estádio para análise do Governo nesta terça-feira (05) e, na véspera da cerimônia de abertura dos envelopes com as propostas, a equipe teve mais um pedido de interferência na licitação negado pela Justiça do Rio, nesta segunda (05).

O clube havia solicitado a suspensão do processo licitatório na semana passada, alegando que a atual gestão responsável pelo Maracanã, feita pela dupla Flamengo e Fluminense, tem mantido condições "precárias" no estádio e irregularidades técnicas. Dois juízes se abstiveram de decidir sobre o pedido por se considerarem suspeitos.

Por conta disso, nesta segunda (04), o desembargador relator do caso, Eduardo Antônio Klausner, teve que decidir sobre o pedido e preferiu negar a solicitação. Segundo ele, a interrupção geraria grave prejuízo e "prolongaria injustificadamente a exploração precária do Complexo Maracanã, em desacordo com o interesse público".



Na manhã desta terça (05), interessados na gestão do estádio mais popular do Rio participam de cerimônia na sede do Governo do Estado, o Palácio Guanabara, para a abertura dos envelopes com propostas técnicas. Participarão o consórcio Fla-Flu, o consórcio "Maracanã Para Todos", de Vasco e WTorre, e o consórcio RNGD, da empresa que administra o Mané Garrincha, a "Arena 360".

No meio da 'correria' com as questões do processo licitatório, o Vasco ainda aguarda o resultado de um outro pedido relacionado ao Maracanã; este feito não à Justiça e sim aos gestores Fla e Flu. A diretoria Cruzmaltina enviou, nesta segunda-feira (04), uma solicitação formal para disputar seu primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no estádio.

O clube também notificou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) sobre a proposta e aguarda resposta dos administradores do estádio, que não haviam se pronunciado até a tarde desta segunda (04).