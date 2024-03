PM é preso em flagrante usando farda irregularmente em São Januário

O PM foi preso em flagrante no entorno do estádio São Januário - Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama

O PM foi preso em flagrante no entorno do estádio São Januário - Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama

Um policial militar foi preso em flagrante usando a farda de maneira irregular, na tarde do último domingo (4), no entorno do estádio de São Januário, em São Cristóvão. Ele estaria uniformizado durante seu dia de folga para tentar assistir à partida entre Vasco e Portuguesa sem pagar ingresso.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) realizavam patrulhamento a pé ao redor de São Januário quando viram o homem usando parte da farda da corporação. A equipe o abordou e descobriu que se tratava de um PM vestido fora dos padrões estabelecidos pelos protocolos da corporação.

O policial teria chegado ao estádio com a farda, mas retirado a parte de cima e ficado só com uma camisa branca. A PM informou que o agente foi preso administrativamente e conduzido à Coordenadoria de Polícia Pacificadora, onde prestou depoimento.



O caso está sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.