Suspeito de manter filha e ex-esposa em cárcere privado é preso no Rio

Um homem acusado de agredir e manter em cárcere privado sua própria filha e a ex-esposa foi capturado por policiais civis neste domingo (03) na Zona Sul do Rio. O suspeito teria deixado a mulher e a adolescente trancadas em um apartamento de Copacabana e ameaçado as duas com uma pistola de pressão durante o sábado (02).

De acordo com o relato, as duas vítimas foram impedidas de usar o banheiro ao longo de todo o tempo em que ficaram encarceradas, além de terem sido agredidas com chineladas e empurrões. Elas ficaram presas no apartamento até a manhã de domingo (03), quando o suspeito saiu de casa para ir à igreja e as duas conseguiram escapar.

Elas foram direto para a 12ª DP (Copacabana) e relataram o episódio. Os policiais da unidade foram até o apartamento e aguardaram o acusado voltar. Ele foi detido e a pistola de ar comprimido foi apreendida. O suspeito foi autuado por tortura, cárcere privado, lesão corporal e injúria. As vítimas foram levadas para perícia no Instituto Médico-Legal (IML).