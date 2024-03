Mulher é presa com droga fixada às pernas no Aeroporto do Galeão

Agentes da Polícia Federal e da Força Aérea Brasileira (FAB) prenderam em flagrante, na noite do último domingo(3), uma brasileira no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio. Ela estava prestes a embarcar em um voo para Londres, na Inglaterra, transportando cerca de dois quilos de cocaína.

Segundo a PF, a droga estava escondida sob as roupas da mulher de 20 anos, e embalada em pacotes fixados às suas pernas. A prisão foi realizada durante uma fiscalização de rotina.

Após ser autuada em flagrante na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional (Dain), a presa foi encaminhada à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, sujeito a uma pena de até 15 anos de reclusão.