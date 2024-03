Suspeitos de envolvimento no homicídio de homem em Niterói são presos

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, na última sexta-feira (1º), um homem suspeito de homicídio qualificado. Segundo apurado pelo setor de inteligência, o investigado faz parte da boca de fumo da comunidade do Pimba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, e ostenta uma arma de fogo.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em dezembro do ano de 2023, no bairro do Fonseca, e vitimou Antônio Valdeci de Lima. Na última quinta (29), uma outra mulher foi presa por participação no mesmo delito. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime.

As investigações continuam para localizar e prender todos os envolvidos nessa ação criminosa.