Tiroteios em Itaboraí: homem morre em Manilha e idosa é baleada no Centro

Um homem morreu e uma idosa ficou, ferida durante dois tiroteios diferentes em Itaboraí, ambos na noite deste sábado (02). O primeiro aconteceu em Manilha, próximo à rodovia BR-101. Segundo relatos, a vítima seria um maqueiro do Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro, que estaria saindo do trabalho, quando foi atingido.

Não há detalhes sobre o episódio. A Polícia militar informou que policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados ao local e que o homem já havia falecido quando chegaram, vítima de disparos por todo o corpo. Ele foi levado para perícia no IML e sepultado na tarde deste domingo (03), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o crime.

Já o outro episódio teria acontecido na Rua 100, no Centro da cidade. Uma idosa, de 64 anos, foi atingida por disparos por um suspeitos que passava de motocicleta, segundo relatos de testemunhas. Ela foi socorrida e trazida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. A 71ª DP (Itaboraí) investiga o caso.



*Em atualização