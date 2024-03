Acusado de roubar carro em Saquarema é preso em Maricá

Policiais da 6ª Companhia Independente (6ªCIPM) de Maricá, prenderam, na manhã desse domingo (3), um homem acusado de roubar o carro de uma mulher durante um assalto, em Saquarema, cidade vizinha da Região dos Lagos.

De acordo com informações da polícia, a motorista do veículo seguia pela Serra do Matogrosso, que liga Maricá a Saquarema, quando foi surpreendida pelo criminoso, que anunciou o assalto e roubou seu automóvel, fingindo em direção à primeira cidade.



Logo após o crime, a vítima foi até um posto da Polícia Militar que fica próximo ao local do assalto e contou o ocorrido aos policiais, que montaram um cerco, foram em busca do bandido e acionaram a ajuda da polícia maricaense.

Em seguida, PM's da 6ª Companhia de Maricá, subordinada ao 12ºBPM (Niterói), conseguiram encontrar o criminoso na altura do km 30 da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), próximo ao bairro do Condado, e realizaram a abordagem.



Ele estava dirigindo o carro da vítima e foi preso em flagrante. O acusado declarou que iria levar o carro a traficantes da comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói. Ele foi levado para a Delegacia de Maricá (82ª DP), onde ficou a disposição da justiça. Com ele, foi encontrada um revólver, arma usada para cometer o crime.

