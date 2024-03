Confusão deixa jovem morto e mulher baleada em Maricá

Uma confusão com tiros em São José do Imbassaí, bairro de Maricá, deixou um morto e dois feridos na noite deste sábado (02). O suposto autor dos disparos foi um dos feridos e está internado sob custódia policial; o jovem Ericles Menezes Mello, funcionário da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), acabou não resistindo aos disparos.

A briga aconteceu na Praça de São José, na Estrada Real de Maricá, por volta das 21h30. De acordo com testemunhas, o suspeito pelos disparos, de 41 anos, iniciou uma discussão com Ericles, de 26 anos, e uma mulher de 46 que estava com ele. Durante a briga, o acusado teria sacado uma arma, disparado contra os dois e partido para confronto físico com o funcionário da Somar.

Durante a briga corporal, a arma caiu no chão e o suspeito acabou também baleado, no tórax e na cabeça. Ele teria tentado escapar, ainda segundo os relatos, mas acabou sendo encontrado por uma equipe do 12º BPM (Niterói) que estavam na região e ouviram os disparos. Uma das testemunhas encontrou a arma caída no chão e entregou à Polícia.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também foram acionados. Os três envolvidos na discussão foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Ericles, no entanto, acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu antes de recebe atendimento. A mulher que estava com ele, atingida na perna, foi liberada neste domingo (03) após receber atendimento.

Arma usada nos disparos foi apreendida pela Polícia | Foto: Reprodução

Já o suspeito permanece internado, sob custódia. Apesar de ter passado pelo CTI, ele já teve o quadro estabilizado e não corre risco de vida. Os policiais apreenderam um revólver de calibre 38 com munições, supostamente usado por ele. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Através das redes sociais, a Prefeitura manifestou pesar pela morte de Ericles. Em postagem no Instagram, a Somar manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. O corpo foi levado para o IML de Tribobó e ainda não há informações sobre o sepultamento.