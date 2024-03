Família busca por morador do Zé Garoto desaparecido

Pessoas com informações sobre o paradeiro podem entrar em contato com a família pelo telefone (21) 99208-9539 - Foto: Divulgação

Pessoas com informações sobre o paradeiro podem entrar em contato com a família pelo telefone (21) 99208-9539 - Foto: Divulgação

Familiares de Bruno Moreira da Silva, de 35 anos, buscam por informações que possam ajudar a descobrir o paradeiro do morador do Zé Garoto, em São Gonçalo, que saiu de casa no último dia 20 de fevereiro e não retornou desde então. Ele foi visto pela última vez no bairro Gradim, no mesmo dia.

A irmã de Bruno, Suhellen Moreira, de 29 anos, conta que chegou a ver o irmão no mesmo dia, mas que ele não disse que ia sair nem se pretendia ir para algum lugar. "Eu estive com ele horas antes. Ele mora nessa casa há pouco tempo e ainda está se geladeira e fogão. Eu e minha mãe estamos nos revezando para levar comida para ele. Fui lá levar almoço no dia", ela explica.

Leia também:

➢ Família busca por moradora de Niterói desaparecida

➢ São Gonçalo tem cerca de 5 mil pessoas em tratamento de HIV/Aids

No mesmo dia, mais tarde, um primo dele o viu próximo a BR-101, no Gradim, com uma blusa preta e um short azul. Desde então, ele não voltou para casa e não é mais visto. A família explica que Bruno é ex-dependente químico e já viveu na rua durante um período, mas, desde que passou um tempo em tratamento numa centro de recuperação, nunca havia passado tanto tempo sem contato.

"O que deixa a gente mais preocupado é que não tem motivo. Estava tudo bem. A gente tem medo de que alguém tenha feito alguma coisa, porque a gente não sabe, no tempo em que ele morou na rua, se fez inimizade em algum lugar", desabafa a irmã. Ainda segundo ela, Bruno costuma mancar da perna esquerda, o que pode facilitar reconhecê-lo.

Qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro pode procurar o programa Disque Denúncia pelo número 2253-1177 ou falar diretamente com a família pelo telefone (21) 99208-9539.