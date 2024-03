Flamengo vence Madureira e conquista a Taça Guanabara

Após dois anos sem conquistar a Taça Guanabara, o time do Flamengo voltou a sair com o troféu na tarde deste sábado (02). A equipe rubro-negra conquistou sua 24ª Taça Guanabara após vencer o Madureira por 3 a 0 em disputa no Maracanã, com gols de Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira.

Com a vitória, o time aumenta a vantagem como líder do Campeonato Carioca, com 27 pontos. Sua próxima etapa no torneio são as semifinais; o Fla começa a disputá-las no próximo sábado (09). Seu adversário será o quarto colocado da tabela, ainda a ser definido.

A vitória rubro-negra neste sábado (02) começou com um gol de Arrascaetta, aos 19 minutos do primeiro tempo. O uruguaio aproveitou o ritmo lento da partida para transformar um toque de Bruno Henrique na jogada veloz que tirou o placara do 0 a 0.

Logo no início do segundo tempo, Pedro balançou as redes pela segunda vez, aos 6 minutos. O artilheiro do torneio até o momento conseguiu interceptar um passe e deixou o goleiro do Madureira para trás na área, marcando o segundo ponto do Fla. Quem fechou o placar, aos 23 minutos do 2º, foi Léo Pereira, durante uma cobrança de falta.

O resultado marca a despedida do Madureira do Carioca 2024, após alcançar apenas 10 pontos em onze jogos. Já o time comandado por Tite retorna à competição na semana que vem, para tentar chegar à final e manter sua sequência de jogos sem sofrer gols - com esta vitória, já são nove jogos sem ver o adversário balançar as redes, melhor sequência sem gols da equipe desde os anos 70.