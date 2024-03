PM de folga é baleado ao entrar por engano no Morro do Dendê

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizaram o resgate do policial - Foto: Reprodução

No fim da manhã desta sexta-feira (1), um policial de folga entrou, por engano, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. O agente foi baleado e a Polícia Militar realizou uma operação emergencial para o resgate.

O PM foi atacado a tiros ao entrar na comunidade e ficou ferido no abdômen. Os agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) realizaram o resgate e o policial foi levado para o Hospital Evandro Freire.

Ele não corre risco de vida.



De acordo com moradores da região, houve uma intensas trocas de tiros na área.