Polícia procura homem acusado de tentar esfaquear esposa grávida

O programa Disque Denúncia lançou, nesta quinta-feira (29), um cartaz para ajudar nas buscas por Leandro de Oliveira Justo, de 38 anos, que é procurado desde janeiro na Baixada Fluminense. Ele é acusado de ter tentado matar a própria esposa, que está grávida de sete meses. O suspeito está foragido desde a ocasião do crime, que aconteceu no dia 20 de janeiro.

Morador de Belford Roxo, na Baixada, ele teria discutido com a mulher depois que ela se recusou a lhe emprestar dinheiro para que ele comprasse drogas. Segundo o inquérito da Polícia, Leandro golpeou a esposa diversas vezes com uma faca e uma garrafa. Ele fugiu do local do crime e não é visto desde então.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (DEAM) realizou buscas pelo suspeito na região, mas não conseguiu precisar seu paradeiro até o momento. Ele é alvo de um mandado de prisão por violência contra a mulher. No histórico criminal, ele já tinha uma passagem na Polícia por ameaça.