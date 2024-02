Suposto líder do tráfico no Rio é preso em São Gonçalo

Homem é investigado por homicídios e envolvimento com o tráfico na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

Um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na comunidade Furquim Mendes, em Jardim América, na Zona Norte do Rio foi encontrado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta terça-feira (27). Investigado por homicídio e envolvimento com o tráfico, ele foi preso por agentes da 72ª DP (Mutuá).

Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido, alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio. As investigações apontam que pode ter fugido para a comunidade em São Gonçalo nos últimos dias, após as operações policiais realizadas no início da semana nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio.

Enquanto apuravam o suposto abrigo de suspeitos na região, os policiais encontraram o acusado em um veículo. O carro foi interceptado e o homem foi detido, levado para a 72ª DP logo em seguida. Ele foi conduzido para uma unidade do sistema prisional, onde segue preso à disposição da Justiça.