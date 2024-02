Polícia investiga se homem encontrado morto na Lodial foi baleado em confronto

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados ao local e assumiram as investigações do caso - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

Policiais investigam se o suspeito de integrar o tráfico da região encontrado morto na comunidade da Lodial foi baleado na noite da última quarta-feira (28), durante confronto entre criminosos e policiais da 72ªDP (Mutuá). Ele foi encontrado numa área de mangue da comunidade, na divisa entre Boaçu e Boa Vista.

O caso começou na tarde da última quarta-feira, quando policiais da delegacia do Mutuá receberam informações sobre a circulação de criminosos do Complexo do Salgueiro fora da comunidade.

Com base nisso, os agentes montaram uma ação na Rodovia BR-101, onde tiveram a atenção despertada para dois veículos Corolla, um preto e um branco, que estavam em alta velocidade. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes iniciaram um confronto, enquanto tentavam fugir para a comunidade da Lodial.

“Assim que os policiais chegaram ao acesso à comunidade, os criminosos já iniciaram um novo confronto. Com o cessar-fogo, foi visto que havia um suspeito com drogas, caderno de anotação e, próximo dele, um fuzil, com 14 munições deflagradas”, contou Túllio Pelosi, delegado titular da distrital. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado.

Ainda no local, os policiais encontraram os dois veículos utilizados pelos criminosos. Eles estavam sendo guardados por um homem que foi preso e vai responder por associação criminosa.

A polícia investiga se outros criminosos conseguiram fugir após serem baleados durante a ação.

Inocente baleado

Na saída da comunidade, os policiais foram informados de que um inocente estava ferido. “Os policiais foram avisados e socorreram a vítima de imediato. É um motorista de aplicativo que foi ferido na região do glúteo. Ele está na ocorrência como vítima de lesão corporal”, explicou o delegado, acrescentando que as armas dos policiais e o fuzil apreendido vão passar por confronto balístico.

Na manhã seguinte

Na manhã desta quinta-feira (29), policiais militares foram acionados para a Rua Joaquim Vieira de Souza, onde um jovem, de 22 anos, foi encontrado morto. Testemunhas contaram que ele foi ferido durante o confronto com a polícia, no dia anterior.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionados ao local e assumiram as investigações do caso.

