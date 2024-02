Homem é encontrado morto três dias após tiroteio no Jardim Catarina

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na noite da última quarta-feira (28) no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ele foi encontrado na Rua Fernando Lasalle, rua onde suspeitos trocaram tiros durante confronto no último domingo (25), segundo relatos de moradores do bairro.

O 7° BPM (São Gonçalo) informou que uma equipe foi acionada por volta das 21h15, para uma ocorrência de "encontro de cadáver". Ao chegarem no local, os policiais constataram que o homem já estava morto há alguns dias e em estado avançado de decomposição.

Ainda segundo os agentes, não haviam câmeras de segurança próximo ao local. A vítima morava sozinha e não era visto por familiares e moradores desde domingo (25). O corpo foi removido pelo local e o local foi isolado para perícia. A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registrou a ocorrência e está investigando o caso.