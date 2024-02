Principal suspeito de feminicídio no Rio é encontrado morto em Jaconé

O principal suspeito de ter assassinado a facadas a manicure Sueli Pereira da Silva Sena, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (29), em Jaconé, em Saquarema.

O corpo do acusado foi achado por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) que haviam recebido informações de que, durante a madrugada, o homem teria fugido para Jaconé e tirado a própria vida. Na tentativa de capturar o suspeito, os policiais foram até a região, mas, ao chegarem no local, já encontraram o homem morto.

O homem encontrado morto era ex-companheiro de Sueli, manicure morta dentro do próprio apartamento, na Rua Camarista Méier, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (28). Ele teria sido visto saindo do apartamento dela, antes da vítima ser encontrada morta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h20 para o socorro, mas a vítima já estava morta. Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados e isolaram o local para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital.



Segundo a assessoria da Polícia Civil, investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte de Sueli, que viveu por muitos anos em São Gonçalo e tinha se mudado para o Rio há alguns meses.