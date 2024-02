Voltaram? Lara Jucá aparece dançando música do rapper gonçalense Orochi

O ‘burburinho’ sobre a volta do casal voltou a aumentar após Lara aparecer em uma lancha ao som de Orochi - Foto: Divulgação

Pouco mais de dois meses após anunciar o fim do relacionamento, o rapper gonçalense Orochi e a empresária Lara Jucá, 21, podem estar se relacionando novamente.

O ‘burburinho’ sobre a volta do casal voltou a aumentar após Lara aparecer em uma lancha ao som da música "422 - vida rasa" do novo álbum do rapper.

Nas redes sociais, os fãs começaram a especular a volta do ex-casal. Lara também acabou sendo criticada por toda a polêmica que envolveu o fim da relação.

Após a publicação de Lara, Orochi compartilhou um vídeo deitado em uma cama com uma mulher. Apesar de não mostrar o rosto da moça, dava para ver que era loira, assim como Lara.

O término entre eles rendeu polêmicas e trocas de farpas públicas entre eles e seus familiares.