MPRJ cumpre mandados de prisão contra criminosos que aplicavam o golpe do empréstimo consignado

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpre, na manhã desta quinta-feira (29/02), sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa voltada para a prática do golpe do empréstimo consignado. Os alvos foram denunciados pelo GAECO/MPRJ pelo crime de constituição de organização criminosa.

Leia também:



Ídolo do Flamengo, Marinho é agredido e precisa passar por cirurgia

Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital e estão sendo cumpridos nos bairros de Turiaçu, Bangu, Rocha Miranda, Pavuna e nas cidades de Belford Roxo e São Pedro da Aldeia. A pedido do MPRJ, o Juízo também determinou a quebra de sigilo de dados dos denunciados.

A operação também conta com o apoio da DC-Polinter.