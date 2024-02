Ídolo do Flamengo, Marinho é agredido e precisa passar por cirurgia

Ex-zagueiro fez parte do elenco campeão mundial do Fla em 1981 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ex-zagueiro fez parte do elenco campeão mundial do Fla em 1981 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O ex-jogador de futebol Marinho, de 69 anos, foi submetido a uma cirurgia nesta terça-feira (27) após ser sofrer agressões em Londrina, no Paraná, onde vive. Conhecido pela passagem no Flamengo, onde foi campeão mundial em 1981, o ex-zagueiro foi agredido após entrar na casa de um estranho.

Segundo a família de Marinho, o idoso entrou na casa por engano. Ele sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral) há pouco mais de um ano e tem enfrentado, como sequela, episódios de esquecimento. Ele teria tido uma dessas crises na ocasião e se confundido na hora de voltar para sua residência.

Leia também:



➢ Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial

➢ Recém-casados são assaltados após cerimônia em cartório de São Gonçalo

" Tenho quase certeza de que ele acabou se confundindo [de casa]. Meu pai seria incapaz de entrar em uma residência ou fazer alguma situação. Ele sempre foi do bem. Provavelmente nesse dia se enganou achando que era a casa dele. As pessoas acabaram por agredi-lo e ele lesionou o maxilar, teve fissuras", afirmou Mario Caetano Neto filho do ex-atleta, ao portal "ge".

Por conta dos ferimentos, Marinho precisou passar por um procedimento cirúrgico, agendado para esta terça (27), data de seu aniversário de 69 anos. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do ex-zagueiro.

Marinho fez parte do elenco que venceu o Liverpool e conquistou o Mundial para a torcida rubro-negra em 1981. Ele seguiu defendendo o time até 1984, quando saiu para o Athlético-MG. Em 1990, ele voltou ao Flamengo para jogar sua partida de despedida, no ano de sua aposentadoria dos gramados.