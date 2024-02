Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial

A apresentadora Fernanda Gentil, compartilhou através de uma publicação em seu canal do Youtube, que foi diagnosticada com paralisia facial. A doença conhecida paralisia de Bell, é o enfraquecimento repentino ou paralisia dos músculos em um lado da face devido à disfunção do 7º nervo craniano (nervo facial). A doença pode ser causada por estresse. Apesar da descoberta rápida, Fernanda ainda não recuperou 100% o movimento da face.

A apresentadora relatou que começou a sentir os sintomas logo após o carnaval. Depois que o filho chegou de viagem. " Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai", disse.", relatou. No dia seguinte durante uma reunião, Fernanda resolveu fazer o movimento de beijo novamente com a boca: "Eu não conseguia, não saía. A boca meio que não firmava, sabe?".

"O médico me diagnosticou com Paralisia de Bell, que é essa paralisia parcial do rosto. Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]", contou.







"É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo. Não vai eliminar esse problema, muito pelo contrário, vai aumentar esse problema. Então se você tem uma coisa que você acha que não está legal, vai procurar uma ajuda, uma orientação médica, para você investigar", aconselhou.

O que é paralisia de Bell?

A paralisia de Bell é uma condição em que a pessoa sofre uma paralisia de um dos lados do rosto. Essa é uma condição relativamente rara, que também pode ser chamada de paralisia facial periférica. As informações são da Rede Dor

A paralisia de Bell é causada por uma inflamação do nervo da face, que é o responsável por levar os comandos do cérebro até a região, permitindo os movimentos. Essa inflamação do nervo da face, por sua vez, pode ser ocasionada por infecções virais (como o cobreiro e a herpes) e também por condições imunológicas, em que o sistema de defesa do organismo acaba por atacar o próprio corpo.

Se o paciente não perde os movimentos do rosto, por conta da paralisia de Bell, pode ter um forte enfraquecimento da musculatura da face, fazendo com que seja mais difícil realizar atividades corriqueiras, como sorrir e piscar.

Além da falta de movimentação, a paralisia de Bell também causa diferenças estéticas no rosto, já que um dos lados fica completamente relaxado, enquanto o outro se movimenta de forma normal.

Como a falta de movimento em um dos lados do corpo pode ser um sintoma de outras condições médicas de maior gravidade, é preciso que o paciente vá ao médico ao apresentar os sintomas da paralisia de Bell, para que as outras doenças sejam devidamente descartadas.

A paralisia de Bell pode afetar pessoas em todas as faixas etárias.

Quais os sintomas de paralisia de Bell?

Entre os sintomas de paralisia de Bell, podemos destacar:

– dor atrás do olho;

– fraqueza nos músculos de um dos lados da face;

– dificuldade em piscar, fechar o olho, sorrir e enrugar a testa;

– dificuldade em sentir o gosto de algumas comidas;

– olho seco;

– salivação excessiva, que escorre dos lábios;

– problemas ao mastigar a comida;

– sensibilidade aos sons altos;

– dor na parte de trás da orelha;

– sensação de que a face está torcida em direção a um dos lados;

– problemas de dicção; e

– dor de cabeça.