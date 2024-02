Vítima de feminicídio é morta com facadas no pescoço no RJ

Uma mulher foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, na Rua Camarista Méier, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (28).

Sueli Pereira da Silva Sena, de 43 anos, tinha marcas de facadas no pescoço. Ela foi encontrada por vizinhos, que afirmaram que o ex-companheiro dela foi visto saindo do condomínio.

Leia mais

Gata é atingida por bala perdida durante tiroteio no Rio

Casal morto em Maricá foi visto em público pela última vez em confraternização



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h20 para o socorro, mas a vítima já estava morta. Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados e isolaram o local para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital, que assume a investigação do caso.



A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento.