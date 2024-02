Gata é atingida por bala perdida durante tiroteio no Rio

Uma gata de estimação foi baleada na boca durante uma troca de tiros na madrugada desta terça-feira (27), em Ramos, na Zona Norte do Rio. Segundo relatos, a bala perdida veio do Complexo do Alemão, onde as Polícias Militar e Civil realizavam uma operação. O animal não corre risco de vida, mas ainda está com o projétil no organismo.

Segundo a tutora do animal, a gata Malu pulou na cama dela por volta das 4h da manhã com um sangramento na boca. A jovem e a mãe levaram o animal para uma clínica veterinária, onde ficaram sabendo que ela havia sido atingida por um disparo de fuzil. A bala ficou alojada na língua de Malu; no entanto, antes de chegar ao centro cirúrgico, ela acabou engolindo o projétil.

A gata foi medicada e, segundo a equipe veterinária que realizou o atendimento, não corre risco de vida, por mais que o projétil ainda esteja no organismo. A expectativa dos médicos é que a bala seja expelida naturalmente pelo animal em dentro dos próximos dois dias. Caso isso não aconteça, ela deve passar por uma cirurgia para remover a bala.



A operação policial aconteceu há alguns quilômetros do local onde a gata vive com a família. As ações fizeram parte de uma megaoperação realizada em conjunto pela Civil e a PM no Alemão e em outras seis comunidades da região: Penha, Maré, Flexal, Juramento, Quitungo e Guaporé. Nove pessoas morreram durante a ação. Segundo as forças policiais, todos eram suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho (CV), grupo criminoso acusado de coordenar o tráfico de drogas em diferentes regiões do estado.