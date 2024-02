Acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira é preso em SG

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta segunda-feira (26/02), um homem acusado de agredir a ex-mulher com um soco. De acordo com o relato da vítima, o autor não se conformava com o fim do relacionamento, perseguia a mulher e a ameaçava com frequência. Ele foi localizado no bairro Arsenal, em São Gonçalo.

Em depoimento aos agentes, ela afirmou que o suspeito dizia que a mataria caso visse a ex-companheira com outros homens. Ela também informou que o autor ameaçou matar o filho do casal, caso ela não reatasse o relacionamento com ele.

Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão por lesão corporal.