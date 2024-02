Recém-casados são assaltados após cerimônia em cartório de São Gonçalo

Crime aconteceu na calçada do Cartório do 5° Distrito, em Santa Catarina - Foto: Reprodução/Google Maps

Crime aconteceu na calçada do Cartório do 5° Distrito, em Santa Catarina - Foto: Reprodução/Google Maps

Um casal foi vítima de um assalto imediatamente após se casar em Santa Catarina, São Gonçalo. De acordo com as vítimas, uma dupla de criminosos levou as alianças de casamento e outros pertences assim que os recém-casados deixaram o cartório na manhã da última quinta-feira (22). A 73ª DP (Neves) está investigando o caso.

De acordo com o marido, que preferiu não ser identificado, o crime aconteceu na calçada da Rua Doutor Getúlio Vargas. Ele, a esposa e as filhas tinham acabado de deixar o Cartório do 5° Distrito de São Gonçalo e estavam indo comemorar o enlace em uma sorveteria, do outro lado da rua, quando foram abordados por dois suspeitos, que chegaram em uma motocicleta vermelha.

"Eu fiquei com a aliança de ouro no meu dedo por 5 minutos. Os dois homens vieram armados e abordaram nos abordaram na frente das minhas duas filhas. Levaram anel, aliança relógio, pulseira, celular. Eu sou membro do judiciário há 10 anos, já fui candidato a vereador. Não sei se o caso pode ter alguma motivação relacionada a isso", desabafou a vítima.



O caso foi registrado pela 73ª DP (Neves). Procurada, a Delegacia informou que os agentes estão buscando imagens de câmeras de segurança e testemunhas do crime para serem conseguir novos detalhes sobre o caso. "Outras diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", destacou a Polícia Civil.