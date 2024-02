Suspeito é morto durante tentativa de roubo de carga em Niterói

Um homem moreru no local - Foto: Divulgação

Um homem moreru no local - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (27), houve um intenso tiroteio na Estrada Padre José Euger, no bairro Ititioca, em Niterói, após dois homens tentarem efeturar roubo de carga. Um suspeito foi morto a tiros pela polícia, enquanto o outro comparsa foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, agentes trafegavam pela região quando avistaram os suspeitos tentando roubar um carro que pertencia a uma transportadora de cigarros.

Os dois homens estavam em uma moto prata, modelo XRR-300, sem placa, e ainda tentaram fugir. De acordo com relatos de moradores, houve um intenso tiroteio na região.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram a perícia técnica no corpo e na moto. A ação resultou em um grande congestionamento no local, onde os dois sentidos da via ficaram interditados.