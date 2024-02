Suspeito de furtar mesma casa cinco vezes é preso em Niterói

Um homem de 38 anos, procurado por furto, foi capturado por policiais militares da Operação Segurança Presente na manhã desta terça-feira (27), no Centro de Niterói. Segundo as denúncias, ele teria furtado cinco vezes seguidas a mesma residência no bairro Santa Rosa, também em Niterói.

Os crimes aconteceram em novembro e ele chegou a ser detido pelas acusações na época, mas acabou conseguindo um habeas corpus. Desde que foi solto, no entanto, ele foi associado a outras acusações de furto, dessa vez no Centro da cidade. Em seu histórico, ele já tinha uma outra passagem pela Polícia, também por furto.

Ele estava sendo investigado pelo setor de inteligência da Polícia local, que repassou detalhes sobre sua aparência e locais que costuma frequentar para a equipe do Niterói Presente. Segundo os policiais, o homem foi encontrado dormindo na Rua Professor Heitor Carrilho, próximo ao Depósito da Guarda Municipal.

Leia também:

➢ Polícia prende suspeitos de matar e queimar corpo de proprietário de um galpão em Magé

➢ Advogado é assassinado em frente à OAB no Rio

Durante a revista, os policiais não encontraram nenhum material suspeito com ele. Apesar disso, durante consulta ao sistema da Polícia, a equipe constatou que ele era procurado por furto. O homem foi preso e levado para a 76ªDP (Niterói), onde ele permanece preso à disposição da Justiça.