Suspeito de furto é capturado pela Polícia em Niterói

Um homem de 38 anos, procurado por furto, foi capturado por policiais militares da Operação Segurança Presente na manhã desta terça-feira (27), no Centro de Niterói. Segundo os policiais, o suspeito foi encontrado por uma equipe de segurança na Rua Professor Heitor Carrilho, próximo ao Depósito da Guarda Municipal.

De acordo com os agentes, o homem é alvo de um mandado de prisão pelo crime. Detalhes sobre sua aparência e locais que costuma frequentar foram repassados pelo setor de inteligência a agentes de rua do Segurança Presente, que identificaram o suspeito circulando pela rua no Centro.

Durante a revista, os policiais não encontraram nenhum material suspeito com ele. Apesar disso, durante consulta ao sistema da Polícia, a equipe constatou que ele era procurado pelo furto. O homem foi preso e levado para a 76ªDP (Niterói), onde ele permanece preso à disposição da Justiça.