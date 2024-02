Casal é encontrado morto dentro de casa em Maricá

Um homem, de 45 anos, e uma mulher, de 41, foram encontrados mortos, dentro de casa, na manhã desta terça-feira (27), no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, Maricá.

A polícia investiga a informação de que o homem matou a esposa e tirou a própria vida em seguida.

Leia mais:

Polícia prende suspeitos de matar e queimar corpo de proprietário de um galpão em Magé

Polícia Civil deflagra megaoperação contra tráfico de drogas no Complexo da Maré

O casal foi visto pela última vez, com vida, no último domingo (25).

Policiais militares do 12°BPM (Niterói) estão preservando a cena do crime. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) seguem para o local, onde irão realizar as perícias iniciais.

Em apuração*