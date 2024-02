Polícia prende suspeitos de matar e queimar corpo de proprietário de um galpão em Magé

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam dois homens acusados de homicídio qualificado. Segundo apurado, eles invadiram um galpão, em Magé, na Baixada Fluminense, e, após um desentendimento, mataram o proprietário do estabelecimento.

Durante as investigações, os policiais descobriram que Gilvan Diniz da Silva teve o galpão depredado e invadido pelo dono de um restaurante em frente. O homem, posteriormente, realizou obras no espaço tomado e, sem autorização, alugou as dependências para um outro indivíduo.

Ao saber da invasão, a vítima teria entrado em contato com o homem que estava usufruindo do local e pedido para encontrar com ele, que acionou o dono do restaurante e invasor. No encontro no galpão, após um desentendimento, eles mataram a vítima e carbonizaram seu corpo.

O invasor negou a participação no crime, enquanto o que alugava o local confessou todos os fatos. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão temporária. As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos no crime e realizar demais diligências.