Advogado é assassinado em frente à OAB no Rio

Um advogado, identificado como Rodrigo Marinho Crespo, foi assassinado a tiros, em plena luz do dia, na frente da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Centro do Rio, nesta segunda-feira (26).

Segundo informações iniciais, Rodrigo estava caminhando pela Avenida Marechal Câmara quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos disparos. Há relatos de que foram disparados mais de 10 tiros.

Leia mais

➢ Mulher é morta a facadas pelo ex na frente da filha em Saquarema

➢ Alunos utilizam caixotes para assistir às aulas no Complexo do Alemão

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas localizaram o advogado já sem vida.

Em nota oficial, a OAB lamentou o crime e informou que vai acompanhar o caso. Veja na íntegra:

"No final da tarde desta segunda-feira, dia 26, o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros em frente ao escritório onde trabalhava, na Avenida Marechal Câmara, 160, Centro do Rio, nos arredores da sede da OABRJ.

O presidente da OABRJ, Luciano Bandeira, acompanha o desenvolvimento do caso e está em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Victor César dos Santos. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Consternada, a Seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro."