Polícia Civil deflagra megaoperação contra tráfico de drogas no Complexo da Maré

Polícias civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma megaoperação, nesta terça-feira (27/02), contra traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Após levantamentos de inteligência e monitoramento, os agentes constataram uma movimentação de criminosos na região que, além do tráfico de drogas, são investigados por roubo de veículos praticados em diversos pontos da cidade.

A operação está em andamento e mais informações serão passadas no decorrer da ação.