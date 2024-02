Polícia prende 72 torcedores de Flamengo e Fluminense

Autoridades policiais detiveram 72 torcedores, neste domingo (25), envolvidos em brigas em diversos pontos nos arredores do Maracanã, depois do clássico entre Flamengo e Fluminense. Entre os presos está um homem apontado como presidente da Torcida Jovem Fla.



Ao todo, os agentes apreenderam bastões, artefatos explosivos, pedras, cartões de sócio dos clubes, um aparelho celular e dinheiro.

Leia também:

Vídeo: Dezenas de torcedores são detidos em briga antes de clássico em Neves, SG



Segundo a Polícia Militar, as prisões foram realizadas por agentes do 6º BPM (Tijuca) e Batalhão de Rondas Especiais. Os detidos foram encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos do Estádio do Maracanã.