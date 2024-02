Prefeito Capitão Nelson lança pré-candidatura para Eleições 2024 em São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo Nelson Ruas, o Capitão Nelson (PL), anunciou oficialmente, nesta segunda (26), sua pré-candidatura à reeleição para as próximas eleições municipais, que acontecem em outubro. Em evento realizado nesta noite no Clube Esportivo Mauá, o político também se reuniu com os pré-candidatos a vereador de partidos ligados à base do Governo local.

Em discurso, Nelson fez um breve balanço de seu primeiro ano de mandato, comentou a rede de apoiadores e confirmou a intenção de disputar as eleições novamente. "Não vou contar historinha para ninguém: sou pré-candidato à reeleição em São Gonçalo e estou com muito tesão", afirmou o prefeito na reunião, que contou com a presença de representantes locais de seu partidos e de outras nove siglas que apoiam sua campanha.

Nelson não comentou diretamente as futuras propostas para sua campanha, mas, em apresentação realizada no local antes de sua chegada, a equipe do prefeito citou a construção do Centro Poliesportivo no Piscinão de São Gonçalo e a conclusão das obras do do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) como principais projetos para o futuro.

Evento reuniu mais de 300 pré-candidatos a vereador do município | Foto: Layla Mussi

"Estamos na cidade com o menor orçamento do estado do Rio de Janeiro e com a segunda maior população. Temos que estar comprometidos, vocacionados para trabalhar pela população gonçalense. É trabalhar e trabalhar, não vou deixar ninguém para trás", disse o prefeito.



Segundo o político, a base governista conta com mais de trezentos pré-candidatos para a Câmara dos vereadores. Os interessados estiveram presentes no Mauá para o evento. O filho do Capitão, Secretário Estadual de Cidades Douglas Ruas (PL) prometeu suporte da gestão aos pré-candidatos. "Vamos oportunizar uma disputa justa para que todos os senhores e senhoras tenham condição de disputar a eleição em pé de igualdade", destacou.

Deputado estadual e Secretário de Cidades, Douglas Ruas, também participou do evento | Foto: Layla Mussi

Também participaram do evento o deputado federal Altineu Côrtes (PL), o vice-prefeito Sérgio Gevú (PL) e representantes dos diretórios municipais dos dez partidos que apoiam a pré-candidatura de Nelson: MDB, PP, União Brasil, Podemos, Solidariedade, PMB, Avante, PSDB, PRD e Cidadania. Vereadores da base governista, como Jorge Mariola e Mariangela Valviesse, estiveram presentes.



As eleições municipais acontecem no próximo dia 6 de outubro deste ano.