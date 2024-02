Polícia Civil prende filhas acusadas de tentarem matar a própria mãe

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta segunda-feira (26/02), duas irmãs, de 20 e 21 anos. Elas são acusadas de tentativa de feminicídio contra a própria mãe.



De acordo com os agentes, as autoras foram até a residência da vítima e a agrediram e tentaram esganá-la. As agressões pararam apenas quando o companheiro da mulher ouviu os gritos e foi ver o que estava acontecendo.

A vítima foi socorrida e só conseguiu prestar depoimento após o atendimento médico. Diante do caso, a autoridade policial representou pela prisão temporária das acusadas, que foi cumprida nesta segunda.