Mãe e filha mortas em acidente em SG serão sepultadas nesta segunda-feira (26)

Serão sepultadas no Cemitério do Pacheco, na tarde desta segunda-feira (26), mãe e filha mortas após serem atropeladas na RJ-106, na altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo, na última sexta-feira (23). Naturais da Bahia, a família morava na cidade há somente um mês. Marido e pai das vítimas, o pedreiro Rosivan dos Santos de Jesus, de 43 anos, recebeu alta médica e em casa cuida das feridas do corpo e da alma. Sua e de seus outros dois filhos que precisam aprender a viver sem a mãe e a irmã caçula.

Gilmara de Jesus dos Santos completaria 30 anos no próximo sábado. Apesar da pouca idade, a jovem já completaria 16 anos de casada com Rosivan, com o qual tinham três filhos e estavam a espera do quarto. A caçula, Yasmim Santos de Jesus, de 10 anos, era atleta de luta.

O trio estava na calçada, quando um Fiat Uno invadiu o local e atropelou a família. A mãe morreu no local. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, após sofrer fraturas múltiplas, e o pai foi atendido e liberado horas depois.

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), em São Gonçalo.