Acusado de roubo é preso no Centro de Niterói

Um homem de 33 anos foi preso acusado de roubo na tarde deste domingo (25) na Avenida do Contorno, no Centro de Niterói. O suspeito foi detido por agentes do Programa Segurança Presente, mas um outro comparsa fugiu do local.

A prisão aconteceu após policiais militares da Operação Segurança Presente, em patrulhamento de rotina, receberam informações de que havia um roubo em andamento próximo à Ponte Rio-Niterói. Logo após o acionamento, a equipe foi até o local, onde encontrou a vítima e outros agentes do 12°BPM.

Dois suspeitos de participação no roubo conseguiram fugir no sentido do bairro do Barreto, porém foram encontrados pelos PMs. Um dos acusados fez disparos contra os agentes, que revidaram e contiveram um deles. O segundo homem fugiu do levando os itens roubados da vítima (mochila, celular, carteira, documentos e dinheiro).

O acusado detido recebeu voz de prisão e foi conduzido à 76ªDP (Centro). Alguns dos pertences da vitima foram recuperados e ela reconheceu o suspeito como um dos autores do roubo.

O preso, que possui três anotações criminais, é suspeito também de ter cometido diversos outros furtos de madrugada na área central do município de Niterói. Ele está à disposição da Justiça.