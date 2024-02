Segurança Presente prende homem por tentativa de homícidio e porte ilegal de arma

Policiais do Segurança Presente prenderam, neste sábado (24 de fevereiro), um homem por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na Rua Cheique Rejane, centro de Japeri. Foram apreendidos um revólver, 21 munições, uma touca ninja preta, um coldre, um aparelho celular, R$ 120,00 em espécie, um powerbank e uma carteira contendo três cartões.

A equipe do Japeri Presente foi informada por um popular de que um homem havia acabado de ser baleado dentro da Estação Ferroviária de Japeri. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito caído ao solo, ensanguentado, com perfurações por arma de fogo no braço esquerdo e no peito.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre 38mm com 6 munições. Além disso, foram encontradas mais de 15 munições em seu bolso, bem como sua identidade, uma touca ninja preta, um aparelho celular, um powerbank, R$ 120,00 em espécie e uma carteira contendo três cartões.

O acusado foi encaminhado para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu. Chegando lá, policiais encontraram um volume dentro das calças do suspeito, onde havia uma granada de mão e cartuchos.

O caso foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri). O homem possuía anotações criminais por roubo e homicídio. Todo o material foi apreendido.