‘Vampiro de Niterói’ pode ser encaminhado para Hospital Psiquiátrico de Jurujuba

O ‘Vampiro de Niterói’, condenado por assassinar 14 crianças entre abril e dezembro de 1991, pode ser transferido para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói. Isso acontece por conta de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de por fim a manicômios judiciários. As informações são da colunista Ana Cláudia Guimarães, do Jornal O Globo.

Atualmente, Marcelo Costa de Andrade é o único interno do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, localizado no Centro de Niterói, e que será desativado até maio deste ano. Por isso, o condenado deve ser levado para Jurujuba, unidade que não possui mais internações de longa permanência desde o ano passado.

Segundo a colunista do Globo, o Hospital de Jurujuba não tem mais estrutura para receber um paciente de alta complexidade como o serial killer, que foi condenado por matar e beber o sangue de crianças. Um ponto que contribui para a preocupação envolvendo a presença de Marcelo na unidade é o fato de que, na semana passada, um interno fugiu do hospital e assassinou o porteiro escolar Sebastião Lair Hipólito, na última sexta-feira (23), em Icaraí.

O quadro de Marcelo Costa de Andrade, que atualmente tem 57 anos, é considerado incurável. Especialistas que o avaliaram concluíram que ele não pode ser reintegrado à sociedade e deve permanecer em tratamento psiquiátrico.