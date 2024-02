Homem é preso por tentativa de triplo homicídio em Macaé

Com informações advindas do Disque Denúncia (2253-1177), repassadas para Sub Secretaria de Inteligência da Policia Militar (SSI/PMERJ), e em ação conjunta com o 32º BPM (Macaè), com apoio da 123ª DP (Macaé), que montaram uma operação na tarde deste sábado (24), na Estrada Virgem Santa, no bairro Botafogo, em Macáe, município do Rio, onde após um mês em fuga, prenderam o criminoso, foragido da Justiça, Gilêisson Santos de Jesus, de 37 anos.

Segundo processo que tramita na Justiça, na madrugada do dia 23 de janeiro deste ano, policiais militares foram acionados a comparecer na Rua "E” Novo Horizonte, para averiguar uma denúncia de violência doméstica, onde o ex-companheiro da vítima teria ateado fogo na casa com 6 (seis) pessoas, sendo 4 (quatro) crianças, sendo 2 filhos menores, de 9 e 15 anos de seu relacionamento com a ex-mulher, de 32 anos, e seu atual namorado.

Acrescentou a vítima, que Gilêisson começou a demonstrar comportamento violento desde que manifestou o desejo de se separar, e já teria tido medida protetiva válida em desfavor do ex-companheiro, afirmando que o agressor costumava fazer uso de álcool e drogas, bem como era possuidor de arma de fogo e já teria feito diversas ameaças de morte contra ela. No dia do crime, ele esteve na casa, quebrou a janela e a ameaçou com uma arma de fogo, sendo que, em seguida, ateou fogo na moto e no carro que estavam na garagem. Após criminoso ir embora, as vítimas conseguiram sair de casa, com as crianças, já com o fogo se alastrando por toda casa, usando uma escada para pular o muro.

Gilêisson estava usando uma moto Honda Fazer 150CC, de cor laranla, que foi apreendida no momento da prisão. Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminla da Comarca de Macaé, Nº do Mandado de Prisão: 0000254-44.2024.8.19.0028.01.0001-07, pelo crime de Tipificação Penal - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP);Crime Tentado (Art. 14, II, Cp).

Após a prisão, Gilêisson, foi levado para 123ª DP (Macaé), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre a caso. Depois ele fopi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficou à disposição da Justiça

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.