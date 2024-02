Acusado de ameaçar a ex-companheira é preso em Tanguá

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) prenderam, nesta sexta-feira (23/02), um homem acusado de ameaçar a ex-companheira. Ele foi localizado pelos agentes no município de Tanguá, após investigações do Setor de Inteligência.

De acordo com as investigações, no dia 15 deste mês, o autor teria usado uma faca para ameaçar a vítima, caso ela não ficasse com ele e se relacionasse com outra pessoa.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão. O homem não resistiu à abordagem e foi encaminhado ao sistema prisional.