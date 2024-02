Vídeo mostra acusado de matar porteiro fazendo outra vítima em Icaraí; veja!

Imagens de câmeras de seguranças flagraram o momento em que o autor do latrocínio cometido nesta sexta-feira (23), em Icaraí, roubou a bicicleta, em que foi preso, logo depois de matar o porteiro Sebastião Lair Hipólito, de 65 anos.



Na imagem, gravada também em Icaraí, na noite da última quarta-feira (21), é possível ver que o homem aborda o ciclista já com a faca na mão. Com truculência, ele pega a bicicleta do jovem, que não tenta reagir.





Acusado fez outra vítima em Icaraí dois dias antes de assassinato Reprodução

Autor: Reprodução

Leia também:

Acusado de matar porteiro de escola teria fugido de hospital psiquiátrico

Escola lamenta morte de funcionário esfaqueado em Icaraí

Porteiro de escola é morto esfaqueado no trabalho em Icaraí, Niterói

Logo após o crime, na manhã desta sexta (23), agentes do Segurança Presente tiveram a atenção despertada para o criminoso, que estava na bicicleta com uma bolsa feminina.

Na revista, os policiais encontraram documentos da escola, além de pertences de outras vítimas, e então ligaram o criminoso à morte do porteiro.

Ao chegarem à escola, diversas testemunhas que trabalham na região confirmaram a autoria.

Imagens de câmeras internas e externas de perto da escola estão sendo analisadas, contudo, a polícia já descarta a participação de outros criminosos no latrocínio.