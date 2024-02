Deam de São Gonçalo prende acusado de estuprar a própria afilhada

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta sexta-feira (23/01), um homem, de 53 anos, acusado de estuprar a própria afilhada, de 12 anos. Ele foi capturado em Nova Friburgo, Região Serrana, após informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, a mãe da vítima relatou que a avó da menina flagrou o padrinho dela nu, escondido embaixo da cama, no quarto da adolescente, enquanto ela parecia estar assustada. À mãe da menina, o autor teria dito que não havia feito nada a força com ela.

Leia também:



Dois mortos em troca de tiros com a PM na Engenhoca, Niterói

Vídeo mostra acusado de matar porteiro fazendo outra vítima em Icaraí; veja!

Segundo a adolescente, hoje com 14 anos, há cerca de dois anos seu padrinho começou a pedir para ela tirar a roupa e passar a mão nela, inclusive nas partes íntimas. Depois disso, o agressor se evadiu da localidade onde residia, com medo de represálias. Quatro dias antes da captura, porém, ele fez contato com a vítima, tendo usado um sobrinho, que desconhecia o fato, para passar o telefone para o investigado falar com a menor.

Após ser detido, o autor foi conduzido à sede da Deam São Gonçalo, onde foi cumprido um mandado de prisão.