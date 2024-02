Niterói Presente prende dois suspeitos de tráfico na Região Oceânica

No início da tarde deste sábado (24), após trabalho de inteligência, equipes do Niterói Presente de deslocaram até a antiga Rua 26, esquina com Av. da ciclovia Chico Xavier, na Lagoa de Piratininga, a fim de averiguar uma denúncia de três homens, sendo um de mochila roxa e dois de bermuda, que estariam vendendo drogas em uma mesa.

Afim de verificar os fatos, a guarnição, após realizar patrulha, deparou-se com 4 suspeitos, que ao avistarem os agentes, 1 deles gritou para que os demais corressem.

Após aproximação dos suspeitos, a guarnição foi recebida por disparos de arma de fogo, efetuados por um homem que estava no beco. Os policiais então realizaram um cerco tático, resultando na captura de um suspeito que estava em posse da mochila, contendo um vasto material entorpecete, como skank, crack e cocaína, e de um segundo suspeito, que carregava 2 rádios comunicadores.



Ambos foram conduzidos à 81ª (Itaipu), para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A ocorrência está em andamento.