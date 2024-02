PF prende homem com 5kg de cocaína em cruzeiro na Baía de Guanabara

Na manhã deste sábado (24), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem transportando cerca de 5kg de cocaína. A descoberta ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em um navio de cruzeiro na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

A prisão foi feita por policiais federais do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom/RJ), com o apoio da Guarda Portuária do Rio, que abordaram a embarcação quando ela atracou na cidade durante a manhã.

O suspeito estava a bordo de um navio de cruzeiro que veio de Ilhéus, na Bahia, com rota para Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. Sua comparsa já havia sido detida pela PF na cidade baiana, mas ele havia conseguido escapar.

Ela foi flagrada entrando na embarcação no Porto de Ilhéus transportando 4 kg de droga. Posteriormente, uma grande quantidade da droga foi localizada em malas em uma das cabines do cruzeiro, totalizando 47kg.



Durante a viagem, a 1ª Vara Federal de Ilhéus emitiu um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem preso no Rio. Após sua detenção, o suspeito, que está em prisão preventiva, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro para os procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da justiça.

A prisão ocorre no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que que está ocorrendo nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí/RJ e Santos/SP, assim como nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos/SP.

O decreto de Garantia da Lei e da Ordem está em vigor desde o dia 6 de novembro com prazo de duração até 3 de maio de 2024, em um trabalho de articulação coletiva entre diversos órgãos de segurança pública. A operação tem o objetivo de fortalecer o combate ao tráfico de drogas e de armas, além de outras condutas ilícitas de abrangência nacional e internacional, por meio de ações preventivas e repressivas.