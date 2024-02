Mulher é presa suspeita de atear fogo ao marido no Rio

Acusada de colocar fogo no marido, que acabou morrendo em virtude das queimaduras, uma mulher identificada como Márcia de Souza foi presa por policiais da 35ªDP (Campo Grande) neste sábado (24), em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Contra ela havia um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.

De acordo com os policiais, Márcia teria ateado fogo ao corpo do marido durante uma discussão dentro do carro do casal e ainda o impediu de procurar socorro, subindo no capô do veículo. O crime teria ocorrido no dia 17 de fevereiro, mas o homem morreu na última sexta-feira (23).

