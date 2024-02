Dois mortos em troca de tiros com a PM na Engenhoca, Niterói

Após uma troca de tiros com a Polícia Militar, dois homens morreram a comunidade Coronel Leôncio, no bairro Engenhoca, Zona Norte de Niterói, nesta sexta-feira (23).

Segundo a corporação, agentes do 12ºBPM (Niterói) receberam informações através do Disque Denúncia de vários homens portando armas na Rua Dona Alzira com Coronel Leôncio. Ao chegarem no endereço, a equipe teria sido atacada e acabou entrando em confronto com os suspeitos.

Na troca de tiros, uma adolescente de 17 anos e outro suspeito de 19 foram baleados. Os agentes acionaram o socorro, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Ainda de acordo com a PM, os policiais apreenderam uma pistola, 54 munições, quatro carregadores de pistola e um rádio transmissor. Agora, a ocorrência foi assumida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.