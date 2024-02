Mulher é morta a tiros dentro de comércio na Zona Oeste do Rio

Uma mulher foi morta a tiros dentro de um estabelecimento comercial na Rua Sarezal, na comunidade Cinco Marias, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (23).

De acordo com moradores, Joanita dos Santos do Livramento, de 32 anos, era comerciante e não teria pago uma 'taxa de segurança' a milicianos do local.

As testemunhas contam ainda que dois homens estavam realizando a cobrança, e um deles atirou contra a vítima. Diversos produtos ficaram espalhados pelo chão do comércio.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os investigadores buscam saber quem foi o autor do crime e qual seria a motivação.