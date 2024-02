Polícia Civil prende filho de ex-prefeito de Rio Bonito

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), José Luiz Antunes Júnior, que é filho do ex-prefeito de Rio Bonito, José Antunes, mais conhecido como "Mandiocão".

Ele é suspeito de atirar contra motociclistas durante o "rolezinho de Natal", que aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado, no Centro de Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.

Um vídeo mostra o momento em que um homem de capacete, com a moto parada, efetua os disparos na direção do grupo que passava de moto na Praça Astério Alves de Mendonça. Algumas motocicletas estavam com pessoas na garupa.

As imagens mostram o momento em que um homem de capacete efetua disparos na direção do grupo | Foto: Reprodução/Redes sociais

As imagens foram feitas por motociclistas que participavam do "rolezinho". Ainda não há informações sobre baleados na ocasião.



Além da prisão, agentes da 119ª DP (Rio Bonito) ainda cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito.

De acordo com o delegado titular, Renato Mascarenhas Perez, até o momento foram encontradas a camisa que ele usava no momento dos disparos e uma caixa com munições 380, mesmo calibre das munições usadas no dia do crime.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito não possui porte e posse de arma de fogo e tem antecedente criminal de infamação e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha.

A defesa do suspeito ainda não se manifestou.