Justiça determina transferência de miliciano Zinho para presídio federal

O juízo da 2ª Vara Criminal da Capital determinou a transferência para um presídio federal de segurança máxima de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e de Marcelo de Luna Silva, o Boquinha. Eles são acusados de integrar a principal milícia com atuação na Zona Oeste do Rio. Zinho é apontado como chefe da organização criminosa.

Na manifestação, o Ministério Público destaca a alta periculosidade dos acusados e o risco de suas presenças no Estado do Rio para a sociedade.

“Ressalta-se que os grupos de milícia instalados neste Estado, fortemente estruturados e ostentando capilaridade por todo país e até no exterior, vem, diuturnamente, protagonizando o terror infligido, em especial, aos moradores de comunidades carentes, deles fazendo reféns e gerando situação de instabilidade por anos e sem descanso. Tudo isso já aponta para o grave e concreto risco que a permanência do referido réu em solo fluminense representa à continuidade das políticas de segurança pública em desenvolvimento no Estado”, escreveu a magistrada em sua decisão.

A juíza também determinou a inclusão dos réus em regime disciplinar diferenciado. Atualmente, Zinho se encontra preso no presídio Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, no Complexo de Gericinó.